YYK'da yeni dönem: Başkan Feyzi Hansel, Başkan Yardımcısı Mert Özdağ

Yayın Yüksek Kurulu'nda 11'inci dönem Başkanlığı'na Feyzi Hansel, Başkan Yardımcılığı'na Mert Özdağ seçildi.



Yayın Yüksek Kurulu, 11'inci dönem başkan ve başkan yardımcısını seçti.

11'inci dönemde, Başkanlığa Feyzi Hansel, Başkan Yardımcılığı'na Mert Özdağ seçilirken, üyeler Adnan Işıman, Emir Ersoy, Yasemin Tanpınar, Kemal Akkan Batman, Direnç Civa Akgün, Ali Fahrioğlu, Şahap Tokatlı oldu.

10. Dönem Başkanı olarak görev yapan Olgun Üstün'ün ayrılmasıyla boşalan üyeliğe Cumhuriyet Meclisi tarafından Şahap Tokatlı atanmıştı. Bu atamanın ardından Kurul üyeleri, Değiştirilmiş şekliyle “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”na göre hareket ederek yaptıkları ilk toplantıda gizli oylama ile seçimini gerçekleştirdi ve Başkanlığa Feyzi Hansel'i, Başkan Yardımcılığı'na ise Mert Özdağ'ı seçti.

Yayın Yüksek Kurulu'ndaki 9 üyeden 8'i Cumhuriyet Meclisi, 1 üye de Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Yeni dönemde, Emir Ersoy, Feyzi Hansel, Yasemin Tanpınar, Şahap Tokatlı UBP, Direnç Civa Akgün ile Mert Özdağ CTP, Ali Fahrioğlu ile Kemal Akkan Batman HP ve Adnan Işıman ise Cumhurbaşkanı temsilcisi olarak görev yapacak.