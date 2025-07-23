Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve parti sözcüsü Asım Akansoy, Ekonomist Mertkan Hamit'in Türkiye'ye alınmamasını değerlendirdi, "Olacak şey değil" dedi.

Hamit'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Akansoy, "Bu akılsızlıklarla, engelleme ve otoriter zihniyetle bir yere varmak mümkün değil. Enseyi karartmayacağız. Fotoğraftaki gibi. Yüzümüz her şeye rağmen gülecek" ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Mertkan Hamit Türkiye'ye alınmadı