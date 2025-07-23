Ekonomist Mertkan Hamit Türkiye'ye alınmadı

Türkiye'ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türkler'e, ekonomist ve akademisyen Mertkan Hamit de eklendi. Hamit'in Türkiye’ye girişi “N-82 tahdit kodu” gerekçesiyle engellendi.

Hamit, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hamit, Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan uçağa bindiğini, ancak Türkiye’ye varışta hakkında uygulanan tahdit kodu nedeniyle ülkeye alınmadığını açıkladı.

Hamit, Esenboğa Havalimanı’nda Göç İdaresi’ne bağlı ranzalı bekleme odasında bir gece geçirdiğini belirtti.

Hamit, Türkiye’ye giriş yasağının önce G-82, ardından N-82 koduyla uygulandığını öğrendiğini ifade ederek, geceyi aralarında Özbek ve Kırgız vatandaşların da bulunduğu göçmenlerle geçirdiğini aktardı.

Sabah saatlerinde Ercan’a “INAD” koduyla deport edilen Hamit, dönüş yolculuğunda yaşadıklarını esprili bir dille şöyle anlattı:

“Uçağa binerken görevli ‘İNAD mı?’ dedi. ‘Nasıl yani’ diye sordu. Henüz ne anlama geldiğini bilmiyorum ama ‘inat’ olsaydı kesin haklı olurdu. Belki de Kıbrıslı olmak yeterlidir. Yeni Ercan’dan ilk ve muhtemelen son uçuşum oldu.” Hamit, paylaşımını “Adanın ortasından dikenli tel geçirseler de, arzularını dayatmak için cezalar koysalar da sahadaki gerçek değişmeyecek. Neticede Kıbrıs bir ada ve bu adada iki havaalanı daha var. Üstelik kahve de kat kat daha ucuz” ifadeleriyle tamamladı.