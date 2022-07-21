Yüzde 77’ye göre son 12 ayda yolsuzluk arttı: % 90 Hükümete Güvenmiyor

Cenk Mutluyakalı

Kıbrıslı Türklerin yüzde 77’sine göre geçtiğimiz 12 ayda ülkede yolsuzluk arttı.

Uluslararası yöntemlere göre hazırlanan “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi” anketine katılanlara göre en fazla yolsuzluk yapanlar Başbakan ve atanan Bakanlar görüldü.

“Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi” yayınlandı. İngiliz Yüksek Komiserliği desteği ile Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş tarafından hazırlanan rapor, 2021 yılının kasım ve aralık aylarında Metron Araştırma tarafından 1.000 kişi ile yapılan bir ankete dayanıyor.

Rapor, adanın kuzeyinde yaşayanların sıradan Kıbrıslı Türklerin yolsuzlukla ilgili deneyim ve görüşlerini yansıtıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yöntemine göre hazırlanan raporda katılımcıların yüzde 89’u yolsuzluğun kuzey Kıbrıs’ta büyük ya da çok büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 77’sine göre geçtiğimiz 12 ayda ülkede yolsuzluk arttı, yolsuzluğun azaldığını düşünenlerin oranı ise sadece % 4’te kaldı.

‘HÜKÜMET, SİYASİ ATAMALAR…”

En fazla yolsuzluğa karıştığı düşünülenlerin merkezi hükümetteki seçilmişler, siyasi olarak atanmışlar ve iş insanları olması da dikkat çekiyor.

Ankete katılanlara göre en fazla yolsuzluk yapanlar Başbakan ve atanan Bakanlar görüldü. Katılımcıların % 56’sı kabinedekilerin hepsinin yolsuzluk yaptığını düşünüyor.

Ankette, toplumun % 90’ı hükümete güvenmiyor, % 86’sı hükümetin performansını kötü buluyor.

Kurumlara güvende mahkemeler, Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler öne çıkıyor.

Hükümete güvenenlerin oranı % 11’de sınırlı kalırken, bu oran mahkemelerde % 59, Avrupa Birliği’nde % 58, yerel yönetimlerde %50’ye çıkıyor.

“HER 10 KİŞİDEN 9’U, MERKEZİ HÜKÜMET, YEREL, GÖNYELİ…”

Rüstem Kitabevi’ndeki bir toplantı ile raporu paylaşan uzmanlar Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş, “Her 10 kişiden 9’u ülkede yolsuzluk olduğunu düşünüyor, büyük resim çok kötü” yorumunu yaptı.

Hükümetin belirli çıkar grupları tarafından ele geçirildiğine yönelik inancın yoğun olduğunu söyleyen uzmanlar, rüşvetle ilgili rakamların da yüzde 7’den 10’a çıktığını, rüşvetin en yoğun sağlık alanında olduğunu belirtti.

Uzmanlar, kurumlara güven anlamında yerel yönetimlerin hükümete oranla kendini ayrıştırdığını, yerel yönetimlere güvenin arttığını, özellikle Gönyeli ve Lefke gibi belediyeler yönelik güvenin ortalamayı artırdığını belirtti. Mağusa ve Güzelyurt gibi belediyelerde ise bu ortalamanın düştüğüne dikkat çekildi.