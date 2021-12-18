Yük gemisi ile gelen araçta uyuşturucu

Polis Genel Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa ve Dikmen’de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Mağusa Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen A.E.’nin (E-48) kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Mağusa’da, yine dün A.M.Z.S.A.H.’nin (E-24) üzerinde ve evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Dikmen’de ise dün A.A.J.A.’nın (E-26) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu olan bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

