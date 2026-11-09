“Kıbrıs’ta güven sözlerle değil, somut adımlarla inşa edilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında iki yeni geçiş noktasının açılması ve güven artırıcı önlemler konusunda sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İncirli, uzun süredir beklenen somut adımların atılması bakımından uzlaşının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasının günlük yaşamı kolaylaştıracağını, hareket özgürlüğünü genişleteceğini ve iki toplum arasındaki doğrudan teması artıracağını vurguladı.

“Olumlu siyasi iklimin oluşmasının önünü açacak”

Kültürel miras arşivlerinin paylaşılması, çevre projelerinin ilerletilmesi, Imagine Barış Eğitimi Projesi’nin yeniden başlatılması, acil durumlara müdahale mekanizması oluşturulması ve Maronit kiliseleri ile Ermeni manastırının restorasyonu konusunda varılan anlaşmalara da değinen İncirli, bu adımların toplumlar arası güvenin tesis edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

İncirli, söz konusu uzlaşıların sonuç odaklı kapsamlı çözüm müzakereleri için gerekli olumlu siyasi iklimin oluşmasının önünü açacağını ifade etti.

“Çabalarımız artarak devam edecek”

“Kıbrıs’ta güven sözlerle değil, atılan somut adımlarla inşa edilir” diyen İncirli, bugün varılan uzlaşının bu yönde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İncirli, somut adımların devam etmesi, kapsamlı çözüm ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarının artarak süreceğini kaydetti.