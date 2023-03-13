‘Çadırda eğitim’in başladığı bugün, yağmur nedeniyle sular altında kalan sınıflara CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Her defasında kendini bir kez daha kanıtlayan ‘yönetme kabiliyeti’ bundan ibaret!” dedi.

Hükümetin, ne muhalefet ne de meteorolojinin uyarılarını dikkate aldığına vurgu yapan Erhürman, “Belli ki bir kulaktan girdi, ötekinden çıktı! Sonuç ortada!” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Üç gün önce uyardık. Üstüne üstlük yalnızca biz değil, esas itibarıyla Meteoroloji Dairesi uyardı. Bugün yağmur yağacağı öngörüsü vardı. Belli ki bir kulaktan girdi, ötekinden çıktı! Sonuç ortada!

Durmadan plan-program yapın derken kastımız bu işte! Ama her defasında kendini bir kez daha kanıtlayan "yönetme kabiliyeti" bundan ibaret!”