YÖDAK-ÜNİDER görüşmesinde öğrenci talepleri değerlendirildi

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın ve Başkan Yardımcısı Hasan Amca’nın katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, ÜNİDER’i temsilen Doğuş Ertoprak, Tamer Koç, Nisan Akarsulu ve Dilan Yangın yer aldı.

Toplantıda, KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin akademik, idari ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın görüşmede yaptığı konuşmada, yükseköğretim sisteminde tüm paydaşları kapsayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, öğrencilerin görüş ve önerilerinin sistemin gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Hocanın, YÖDAK’ın mevzuat çerçevesinde öğrencilere gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.

ÜNİDER temsilcileri ise, öğrencilerin sorunlarına çözüm üretme, ortak temsil mekanizması oluşturma ve öğrenci sesinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin duyurulmasına yönelik hedeflerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca, öğrenci refahının artırılması, katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin yükseköğretim sisteminde aktif paydaş olarak yer almasının önemi üzerinde duruldu.