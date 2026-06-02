“Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki ilk direkt uçuş Perşembe günü yapılacak”

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Larnaka Havalimanı’ndan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi Kazakistan’a hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti “tarihi” olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda konuşan Hristodulidis, “Kazakistan, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeyi öncelik olarak gördüğümüz ülkelerden biridir” dedi. Son yıllarda Kıbrıs ile Kazakistan’ın karşılıklı olarak büyükelçilik açtığını hatırlatan Hristodulidis, bu haftaki ziyaretinin “tarihi” bir nitelik taşıdığını belirtti.

Hristodulidis, “Bu ziyaret, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Kazakistan’a gerçekleştirilen ilk ziyarettir” ifadelerini kullandı.

Ziyareti sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile görüşeceğini belirten Hristodulidis, iki ülke arasında önemli ikili anlaşmaların da imzalanacağını söyledi.

Ayrıca Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Kıbrıs Büyükelçiliği’nin resmi açılışını gerçekleştireceğini ve Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu’na katılacağını ifade eden Hristodulidis, Perşembe günü yapılacak yolculuğun Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki ilk direkt yolcu uçuşu olacağını da vurguladı.

“Memnuniyetim ve sevincim daha da büyük; çünkü Astana’ya gidişimiz, Bakanlar Kurulu üyeleri ve kalabalık bir iş heyetiyle birlikte, Air Astana ile gerçekleşiyor. Bu, Kıbrıs’ı Kazakistan’a bağlayacak ilk uçuş olacak” diyen Hristodulidis, Kazakistan’ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Air Astana’nın yeni hattının iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını kaydetti.

“Hava bağlantısı ilişkileri güçlendirecek”

Hristodulidis, doğrudan uçuşların siyasi, ekonomik ve turistik ilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, Kazakistan’ın 20 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’nın önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Dış politikanın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası konumunu güçlendirdiğini savunan Hristodulidis, bunun aynı zamanda ülkeye nitelikli yatırım çekme, yeni istihdam yaratma ve ekonomiyi daha da güçlendirme hedefleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, bu durumun eğitim, sağlık, konut ve sosyal devlet gibi alanlarda daha hedefli sosyal politikalar uygulanmasına olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

Kazakistan, adadaki bölünmüşlük konusunda iki tarafla da temas kuruyor

Kazakistan, Kıbrıs’taki bölünmüşlük konusunda her iki tarafla da diplomatik ilişkiler sürdüren az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, geçen ay Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ardından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı, ülkenin güneyindeki Türkistan kentinde düzenlenen zirveye davet etmişti.

Söz konusu zirvede konuşan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı uzun yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakılmaktadır” ifadelerini kullanmış ve yaşamın her alanında karşılaşılan kısıtlamaların halkın temel insan haklarının sınırlandırılması anlamına geldiğini söylemişti.

Bununla birlikte Erhürman, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri benimseyen Kıbrıs Türk halkının, adada adil ve kalıcı bir çözüm ile uzlaşı yönündeki iradesini her zaman açık şekilde ortaya koyduğunu belirtmişti.

Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini koruduğunu ve garantör ülke Türkiye ile birlikte çözüm arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, “Bizim için diplomasi, diyalog, adada ve Doğu Akdeniz’de kalıcı istikrar, iş birliği, çözüm ve barış arayışı esastır” demişti.