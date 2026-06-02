YENİDÜZEN

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kanal Sim’de yayınlanan Haber Toplantısı programında yolsuzlukla mücadele konusunda önemli adımlar atacaklarını belirterek,CTP iktidarında hem geçmişte yaşananların hesabını soracaklarını hem de yeni yolsuzlukların ortaya çıkmasını engelleyecek yapısal değişiklikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sorularını yanıtlayan İncirli, partilerinin yolsuzlukla mücadele konusunda önemli bir çalışma grubu oluşturduğunu belirterek, “Hesap günü yaklaşıyor. Bu hesabı verecekler” dedi.

Yolsuzluk, usulsüzlük, torpil, adam kayırma ve rüşveti üretmeyecek bir sistem kurmayı hedeflediklerini ifade eden İncirli, devletin mevcut kurumları ve yasalarının bu mücadele için yeterli zemini oluşturduğunu ancak kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

İncirli, “Biz bu kurumların koordine edilmesini sağlayacağız ve kapasitelerini artıracağız. Bundan sonra o koltuklara kim oturursa otursun böyle şeylerin olmasının önü kesilecek” ifadelerini kullandı.

“Rüşvetin de ayyuka çıktığını biliyoruz”

Mevcut sistemin torpil ve kayırmayı kurumsallaştırdığını söyleyen İncirli, “Öyle bir sistem kurdular ki torpiliniz varsa işiniz hemen olur, yoksa işiniz asla olmaz. Ya da tanıdıksa o işi yapacak olan, o işiniz olur değilse olmaz” dedi.

İş dünyasının da bu durumdan rahatsız olduğunu belirten İncirli, iş hacmine göre rüşvet konularının da yaygınlaştığını ifade ederek, “Her şeyin tepesinde de siyasi irade var” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, siyasi iradenin istemesi halinde yolsuzlukların önlenebileceğini belirterek, mevcut sistemin insanların alması gereken hizmetleri bir lütuf gibi sunduğunu ve toplum içinde eşitsizlik yarattığını söyledi. İncirli, sadece geçmişte yaşananların hesabını sormakla kalmayacaklarını, yolsuzlukla mücadele kapsamında kurumsal değişiklikler de yapacaklarını ifade etti.

“Herkes bunu bilecek ki çok büyük bir borçla biz bu hükümeti devralacağız. ‘Korkmuyor musunuz?’ diye soruyorlar. Korkunç olan memleketi göz göre göre bu kadar borca batırmaktır. Memleketi kurtarmak korkunç bir şey değil, biz memleketi kurtarmaya geliyoruz.”

“Borcu borçla ödeyen bir hükümet var”

Mali yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirli, Maliye Bakanlığı’nın halen borç ödemek için yeniden borçlandığını belirterek, hükümetin halkı borcun faiz yükü altında ezdiğini söyledi.

Ortada yapılan bir iş olmadığını ancak çok büyük bir borç yükü bulunduğunu ifade eden İncirli, “Bir devlet sürekli borçlanıyor. Borcu da borçla ödüyor, faizi de borçla ödüyor, maaşı da borçla ödüyor. Belki de 2026 yılının en az üç maaşı eksiktir şu anda” dedi.

“Memleketi kurtarmaya geliyoruz”

Ekonomi ve Maliye Komitesi’nin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten İncirli, iktidarı devraldıklarında büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

“Korkunç olan memleketi göz göre göre bu kadar borca batırmaktır. Memleketi kurtarmak korkunç bir şey değil, biz memleketi kurtarmaya geliyoruz” diyen İncirli, öncelikli hedeflerinin ekonomik kanamayı durdurmak olacağını kaydetti.

“Bu ülkede kayıt altında olmayan çok büyük bir ekonomik faaliyet de vardır. Biz geldiğimiz zaman kayıt altına alacağız ve kayıt dışılığı da hedefimize koyduk. Bununla ilgili de siyasi irademiz net olacak.”

“Hedefimizde kayıt dışılık da var”

İncirli, borcun nasıl yönetileceği, mali disiplinin nasıl sağlanacağı, gelir-gider dengesinin nasıl kurulacağı ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğine ilişkin planlarının hazır olduğunu söyledi.

Verilen teşviklerin ülkeye katma değer sağlayacak şekilde kullanılacağını ifade eden İncirli, kara deliklerin kapatılacağı, tasarrufun sağlanacağı ve üretimin destekleneceği bir ekonomik model hedeflediklerini belirtti.

Ülkede kayıt altına alınmayan büyük bir ekonomik faaliyet bulunduğunu da söyleyen İncirli, “Biz geldiğimiz zaman kayıt altına alacağız ve kayıt dışılığı da hedefimize koyduk. Bununla ilgili de siyasi irademiz net olacak” dedi.

“Bu ülkede vergi adaleti yok”

Ülkede vergi adaletinin bulunmadığını söyleyen İncirli, özel sektörün de güçleneceği, korunacağı ve insanların vergi vermeye motive olacağı bir düzen kurulması gerektiğini belirtti.

“Şu anda insanlar hastanede ilaç yok, yol yok diyor, neden vergi vereyim diyor” ifadelerini kullanan İncirli, devletin yaptığı hizmetleri şeffaf şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi. İncirli, “Devletin ne yaptığını insanlara açık bir şekilde göstermesi lazım. Vergi adaletini sağlamak ve o güven ortamını oluşturmak lazım. Bizim kuracağımız düzen bu şekilde olacak” dedi.

Turizm alanında da ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten İncirli, yapacakları her işin ölçülebilir olacağını kaydetti.

“Aralık’ta yerel seçimler kaçınılmaz bir şekilde yapılmak mecburiyetinedir. En doğrusu bu seçimlerin haziran ayında olmasıydı. Aralık’ta her iki seçimin birlikte yapılması teknik sorun yaşatabilir.”

“Aralık'ta iki seçimin birlikte yapılması teknik sorun yaratabilir”

Aralık ayında yerel seçimlerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden İncirli, seçimlerin haziran ayında yapılmasının daha doğru olacağını söyledi.

“Aralık’ta her iki seçimin birlikte yapılması teknik sorun yaşatabilir” diyen İncirli, karma oyun kaldırılmasından yana olduklarını belirtti. İncirli, “Ünal Bey’in başka nedenlerle karmanın kaldırılması hevesi vardır” ifadelerini kullandı.

“Doğal gazın ülkeye gelmesi stratejik bir konudur”

“Bu ülkenin doğal gaza ihtiyacı vardır” diyen İncirli, doğal gazın ülkeye gelmesiyle birlikte özellikle ekonomi alanında önemli avantajlar elde edileceğini kaydetti. İncirli, “Enerji ekonomi demektir” dedi.

Doğal gazın ülkeye gelmesinin stratejik bir konu olduğunu vurgulayan İncirli, “Hangi koşulda gelecek, nasıl yönetilecek, teknik kısmı bir tarafa yönetim kısmı da çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bu kadar stratejik bir konuda KKTC’nin tüm kurumları ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili heyetlerin istişare içerisinde olması gerektiğini belirten İncirli, “Bu konularda birlikte karar verilmesi kaçınılmaz olan bir şeydir. Bu konular önemlidir ve ülkelerin geleceğini etkiler” dedi.

İncirli, kuracakları hükümette stratejik konuların nasıl yönetileceğine ilişkin siyasi iradenin net şekilde ortaya konacağını da vurguladı.