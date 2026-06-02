Beş yeni savcı yardımcısı atandı

Yüksek Savcılar Kurulu, bugünkü toplantısında savcı veya savcı yardımcısı münhalleri ile ilgili oylama yaparak, beş yeni savcı yardımcısı atadı.

Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre savcı yardımcısı olarak atanan Hatice Hande Kanlı, Hasan Çobangil, Ahmet Seyhan Arkar, Ayhan Gazioğlu Özkıran ve Elif Sude Züğürt, 16 Haziran tarihinden itibaren göreve başlayacak.