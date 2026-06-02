"Parçalayanım... Parçalarım" KSTU’da izleyiciyle buluşacak

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında anlamlı bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yapıyor.

Abdullah Öztoprak tarafından kaleme alınan, yönetilen ve sahnelenen "Parçalayanım... Parçalarım" adlı tek kişilik tiyatro oyunu, 5 Haziran 2026 Cuma günü sanatseverlerle buluşacak.

Üniversitenin Ömer Gültekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan gösterim, saat 19.30'da başlayacak.

Dram türündeki oyun, savaşın yıkıcı etkilerini, çocukluk travmalarını ve hayatta kalma mücadelesini derin bir psikolojik analizle sahneye taşıyor.

Etkinlik hakkında kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Cenk Paşa, kurumun yenilenen vizyonunda kültür ve sanatın taşıdığı öneme dikkat çekti. Paşa sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversite olarak yeni vizyonumuz doğrultusunda, sadece akademik eğitimle yetinmiyor; toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine de büyük bir önem atfediyoruz. Sanatın düşündürücü, iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inancımızla organize ettiğimiz, usta sanatçı Abdullah Öztoprak'ın kaleme aldığı 'Parçalayanım... Parçalarım' adlı tiyatro etkinliğinde siz değerli konuklarımızı aramızda görmekten onur duyarız. Bu anlamlı buluşmada katılımınız bizlere güç ve değer katacaktır.”