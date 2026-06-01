Güneyde 112 servisine otomatik adres alma özelliği geliyor
Kıbrıs’ın güneyindeki 112 servisinde, 2027 yılından itibaren otomatik adres alma teknolojisi başlatılacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, yeni teknolojiyle birlikte acil yardım çağrısı yapan kişinin, konuşabilecek durumda olmasa bile hangi lokasyondan aradığının anında tespit edilebileceğini yazdı.
Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı’nın, olağanüstü durumlarda halkın derhal ve zamanında bilgilendirilmesi için kurulan “CY-Alert” sisteminin de yarın devreye sokulacağı ifade edildi.
