22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İDT’nin “Büyük Romulus” oyunuyla başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, YDÜ AKKM’de sahneye konan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Büyük Romulus” oyunuyla başladı. Bir aya yayılan ülkenin en büyük ve köklü tiyatro organizasyonun açılışında sahnelenen Barış Erdenk’in yönettiği “Büyük Romulus” oyununu LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı LTB Meclis Üyeleri ve tiyatroseverler izledi.



İmparatorluğun son günlerinde kahramanlık, iktidar ve sorumluluk kavramlarını tersyüz eden oyun, savaşı sona erdirmek için eylemsizliği seçen bir hükümdarın öyküsünü sahneye taşıdı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kalabalık bir kadro ile sahnelediği tek perdelik oyun sonrasında Festival LTB Organizasyon Komitesi Üyesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut festivalin teşekkür plaketini Romulus karakterini de oynayan Erşan Utku Ölmez’e takdim etti.



Oyun, 3 Haziran’da Mağusa KUKOM’da, 5 Haziran’da ise Girne Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak. Biletler, www.kibrisbiletcim.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satılıyor. Festivalin diğer oyunları hakkında detaylı bilgi internet sitesinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.