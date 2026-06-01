Kazakistan'dan "doğrudan uçuş talep edecek"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, bakanlar ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir heyetle Çarşamba günü Kazakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, bir Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın Kazakistan’a yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Hristodulidis ve beraberindeki heyetin, Salı günü iki ülke arasında başlatılan ilk direkt uçuşla Kazakistan’a gitmesi bekleniyor.

Resmi temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile bir araya gelecek olan Hristodulidis, daha sonra iki ülke heyetleri arasında kapsamlı görüşmelere katılacak. Görüşmelerin ardından Tokayev tarafından Hristodulidis’e Devlet Dostluk Nişanı takdim edilecek.

Ziyaret sırasında yükseköğretim ve araştırma, kültür, spor, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ile e-devlet alanlarında çeşitli mutabakat zaptlarının imzalanması öngörülüyor.

Hristodulidis ayrıca Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu’nda konuşma yapacak ve Astana’daki Uluslararası Yapay Zeka Merkezi Alem AI’yi ziyaret edecek.

Program kapsamında Astana’da açılacak Kıbrıs Büyükelçiliği’nin resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Açılış törenine Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Kosherbayev’in de katılması bekleniyor.

Hristodulidis’e ziyarette Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Enerji Bakanı Michael Damianos, Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Bakan Yardımcısı Nicodemos Damianou ile diğer yetkililer eşlik edecek. Hristodulidis ve heyetinin temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü Kıbrıs’a dönmesi planlanıyor.