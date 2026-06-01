Okan Dağlı’nın “Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa Kitabı” tanıtılacak

Okan Dağlı’nın Mağusa üzerine kaleme aldığı 6. kitabı olan “Yirmi Üç Asırlık Kent Mağusa” 4 Haziran Perşembe günü Mağusa Bandabuliya’da düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

Yazarından yapılan açıklamaya göre, kitapta, Mağusa’nın dünden bugüne uzanan kültürel mirasının yanı sıra, kentin geniş bir coğrafyada farklı medeniyetlere ve dinlere ev sahipliği yapmış çok katmanlı yapısı ele alınıyor.

Ayrıca, kapalı Maraş süreci üzerine değerlendirmeler ile Mağusa’nın turizme nasıl kazandırılabileceğine dair yazılar da yer alıyor.

Yazarın tüm kitaplarına erişim sağlanacak tanıtıma kente gönül vermiş tüm Mağusa’lılar davet edildi.