Lefke, 16. Ceviz Festivali’ne hazırlanıyor

Lefke’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan 16. Lefke Ceviz Festivali, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Lefke Çarşı Merkezi’nde düzenlenecek festival, saat 10.30’da başlayacak ve 22.30’a kadar devam edecek. Festival kapsamında konserler, halk dansları gösterileri, sergiler, yürüyüş etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinliklerle Lefke’nin kültürel ve sosyal yaşamına renk katması hedeflenen festivale, halkın yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Festival organizatörleri, tüm halkı 7 Haziran’da Lefke Çarşı Merkezi’nde gerçekleştirilecek 16. Lefke Ceviz Festivali’ne davet etti.