Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu Lapta'da yapılacak



"11. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu", 18–28 Haziran tarihleri arasında Lapta’da gerçekleştirilecek.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü Ayhatun Ateşin, proje sorumluluğunu ise Vedia Okutan Gaydeler üstleniyor. Etkinlik, kültürel mirasın korunması ve kamusal alanda sanat üretiminin desteklenmesi amacıyla yerli ve yabancı sanatçıları Lapta’da bir araya getirecek.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, KKTC ve farklı ülkelerden sanatçıların katılacağı etkinlikte atölyeler, söyleşiler ve eğitim programlarıyla özellikle çocukların ve gençlerin sanatla doğrudan buluşması hedefleniyor. Etkinlik çerçevesinde, 28 Haziran saat 20.00’de “Yerinde Heykel Fırınlama Şöleni” yapılacak.

Sempozyum süresince kent meydanı ve Ayios Loukas Kilisesi çevresi açık sanat üretim alanına dönüşecek. Sanatçılar eserlerini halkın gözü önünde üretecek, üretim süreçlerini paylaşarak sanatın öğrenme ve etkileşim boyutunu öne çıkaracak.

Sempozyum sonunda ortaya çıkan eserlerin bir bölümü Akdeniz Açık Hava Müzesi ve kamusal alanlarda kalıcı olarak sergilenecek. Etkinlik, Lapta’nın kültürel görünürlüğüne katkı sağlarken bölgenin kültür turizmini desteklemeyi amaçlıyor.