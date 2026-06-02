Girne Belediyesi “Gıda Hijyeni ve Güvenliği Eğitimi” düzenliyor

Girne Belediyesi, Cuma günü, toplum sağlığının korunması ve gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenleyecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, cuma günü saat 09.30 ile 10.30 arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yer alacak eğitime katılım ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak için, 0392 650 01 00 numaralı telefondan dahili 1004 üzerinden Gonca Çağlar ile iletişime geçilebilir.

Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, işletme yetkilileri güncel hijyen uygulamaları ile gıda güvenliği konularında bilgilendirilecek ve gıda üretimi ile sunumu süreçlerinde uyulması gereken temel hijyen kuralları, yasal yükümlülükler yanında halk sağlığını korumaya yönelik uygulamalar ele alınacak.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, gıda hijyeni ve insan sağlığının korunmasının önemine dikkat çekerek, sektörde faaliyet gösteren tüm işletme temsilcilerini eğitime katılmaya davet etti.