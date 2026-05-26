Meryem Boran ile Elisa Merlin, Bellapais’te sahne aldılar

Murat OBENLER

Müzik eğitimini Almanya’da sürdüren Mezzo Soprano Meryem Boran ile Soprano Elisa Merlin, piyanoda Rauf Kasimov eşliğinde Bellapais Manastırı’nda 25 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da sahne aldı.

Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin’de eğitimlerini sürdüren iki genç müzisyen Bellapais Manastırı sahnesinde opera aryaları, liedler ve birlikte düetler söyledi. Konser Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ILKAN.KO, B&M Jewellery’nin katkılarıyla gerçekleşen konserde iki genç Gluck, Mozart, Kamran Aziz, Debussy,Schumann-Rozenblatt,Weber, Tchaikovsky ve Delibes’ten eserler seslendirdiler.

Meryem Boran’ın J. Lauwers aranjmanı ile seslendirdiği geleneksel Kıbrıs parçası To Giasemin / To Yasemi ise büyük beğeni topladı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Meryem Boran ve Elisa Merlin ayakta alkışlanırken ikili bis için hazırladıkları sürpriz Kıbrıs parçası Dolama Dolamayı’yı da birlikte seslendirdiler.