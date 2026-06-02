“Ebola salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir eylem planı olması gerekir”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’da devam eden Ebola salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’da Ebola salgınının sürdüğünü belirten Rogers, hastalığın ciddi, bulaşıcı ve ölüm oranının yüksek olduğuna dikkat çekti. Rogers, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bini aşkın vakanın bulunduğunu, salgının kontrol altına alınamadığını ve başka ülkelere de yayıldığının ifade edildiğini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden bin 500’ü aşkın, Uganda’dan ise 200’ü aşkın öğrencinin bulunduğunu kaydeden Rogers, bu öğrencilerin varlığının tek başına bir risk oluşturmadığını ancak yolcu trafiğinin devam etmesinin ülke açısından risk yaratabileceğine dikkat çekti.

Pazar günü yaptığı çağrının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’nin bir dizi karar açıkladığını belirten Rogers, açıklanan kararların hastalığın tanımı, testlerin yapılacağı yerler ve ilaç teminine yönelik girişimlerle sınırlı kaldığını ifade etti.

Ebola testlerinin yalnızca belirli laboratuvarlarda yapılabildiğini ve yurt dışına gönderilmesinin beklenen bir uygulama olduğunu söyleyen Rogers, semptom gösteren hastaların da pozitif kabul edilerek tedavi edilmesi gerektiğini kaydetti.

Asıl sorunun tedavi aşamasında ortaya çıkacağını kaydeden Rogers, “Bizim ülkemizin altyapısı hiçbir şekilde böyle bir virüse hazırlıklı olmadığı için bizi çok kötü günler bekleyeceği aşikardır. Bu hastalar nerede bakılacak, nasıl tedavi edilecek, sağlık çalışanları hangi koruyucu ekipmanla, nasıl bir ortamda tüm bunları yapacak?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı’nın Ebola’ya karşı bir eylem planı hazırlaması gerektiğini vurgulayan Rogers, salgın kontrol altına alınana kadar söz konusu bölgelerden yolcu girişinin durdurulmasının bir seçenek olduğunu ifade etti. Rogers, bu seçeneğin tercih edilmemesi halinde ise kapsamlı bir eylem planının hazırlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.