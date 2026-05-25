Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran’da başlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Mağusa Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, festivalin açılışı, 1 Haziran Pazartesi akşamı 20.30’da İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Büyük Romulus” oyunuyla YDÜ AKKM’de yapılacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kalabalık bir kadro ile sahnelediği tek perde oyun, 3 Haziran’da Mağusa KÜKOM’da, 5 Haziran’da ise Girne Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.

Barış Erdenk’in yönettiği “Büyük Romulus”, imparatorluğun son günlerinde kahramanlık, iktidar ve sorumluluk kavramlarını tersyüz eden ve savaşı sona erdirmek için eylemsizliği seçen bir hükümdarın öyküsünü işleyen bir oyun.

Biletler, www.kibrisbiletcim.com adresi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinde satılıyor. Festivalin diğer oyunları hakkında detaylı bilgi internet sitesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.