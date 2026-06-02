Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers’ın Ebola salgınıyla ilgili sorularına Meclis Genel Kurulu’nda yanıt verdi.

Ebola virüsü konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Dinçyürek, ülkenin dünyadan izole olmadığını vurgulayarak, “Sanki en yüksek Ebola riski altındaymışız gibi yorumlardan uzak durmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili toplantılar yaptıklarını ve diğer ülkelerin uygulamalarını takip ettiklerini ifade eden Dinçyürek, Ebola virüsünün kuluçka süresinin 21 gün olduğuna dikkat çekti.

Sadece belirli ülkelerden gelen yolcuların engellenmesinin hastalığın yayılmasını önlemeye yetmeyeceğini belirten Dinçyürek, “Direkt bir ülkeden gelmiş olması ve o ülkeyi tamamen izole etmek bu hastalıktan kurtulmaya yetmez. Başka ülkelerin kapıları açık, o ülkeden gelse mesela ve bulaştırsa ne olacak? Biz dünyaya kapıları mı kapatacağız?” diye konuştu.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri aldığını yineleyerek, “Biz tedbirleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.