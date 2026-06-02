2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2), cumartesi günü yapılıyor.

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sınav, yedi merkezde ve iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

KGS-2; Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde yapılacak.

Sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kolej Giriş Sınavı; Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşan çoktan seçmeli bir sıralama sınavı olacak.

Sınavla ilgili olarak yedi merkezde yaklaşık 240 öğretmen ve uzman görev alacak. Uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından üretilen soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce bakanlığın basım merkezinde basılacak; sınav günü sınav sorumluları ve denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

“Soru kitapçığı ve cevap anahtarları bakanlığın sitesinde yayımlanacak”

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemiyle değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler, 31 Ocak’ta yapılan KGS-1’le birlikte iki basamaktan elde ettikleri puanların (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) hesaplanmasıyla oluşacak Kolej Giriş Puanı’na göre sıralanacak. Kolejlerin kontenjanlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için toplam 695 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

“Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı olmadan sınava girmek mümkün değil”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartını önceden hazırlaması gerektiği, bu belgeler olmadan sınava katılımın mümkün olmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, trafik ve park sorunlarına karşı en az 30 dakika önce sınav merkezinde olunması; cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik cihazların sınava getirilmemesi, sınav görevlilerinin yönlendirilmelerine uyulması istendi.

Öğrencilere uykularını tam almaları, dengeli bir kahvaltı yaparak sınava girmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, sınavda ise soruların dikkatlice okunması, turlama tekniğini kullanarak önce bilinen soruların çözülmesinin ardından diğerlerine dönülmesi önerildi.

Açıklamada, öğrencilerin sınava yalnızca bir yarış veya sonuç odaklı bir değerlendirme olarak değil, bugüne kadar edindikleri bilgi ve becerileri ortaya koyabilecekleri bir fırsat olarak yaklaşmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Velilerin, çocukların akademik ve duygusal gelişimini destekleyen bir yaklaşım sergilemesinin önemine de dikkat çekilen açıklamada, sınav öncesinde ve sonrasında öğrenciler üzerinde baskı oluşturmamaları, onları motive eden ve özgüvenlerini güçlendiren bir tutum benimsemeleri tavsiye edildi.

“Unutulmamalıdır ki bir sınav sonucu, bir öğrencinin tüm potansiyelini ve gelecekteki başarısını tek başına belirlemez.” ifadeleri kullanılan açıklamada, tüm öğrencilere başarı dilenerek, sınav sürecine katkı koyan okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve görevli personele teşekkür edildi.