TDP ile CTP’den siyasi gündem değerlendirmesi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetini kabul etti.

TDP Lefkoşa İlçe Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Genel Sekreter Redif Ekinci’ye, MYK üyeleri Ayşe Öztabay, Kemal Baykallı, Evrim Hıncal ve Yasemin Çobanoğlu eşlik etti.

CTP heyetinde ise Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kalekişi, milletvekilleri Filiz Besim ve Ürün Solyalı ile MYK üyeleri Hasan Öztaş ve Koral Aşam yer aldı.

Görüşmede ülkenin güncel siyasi gelişmeleri, ekonomik sorunlar, yerel yönetimlere ilişkin konular ve toplumun öncelikli beklentileri ele alındı. Taraflar ayrıca demokratik süreçler, muhalefetin sorumlulukları ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Toplantıda, halkın yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, demokratik değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal faydayı önceleyen politikaların önemine dikkat çekildi.