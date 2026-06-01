Alya’dan Merit Lefkoşa’da unutulmaz bayram konseri

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 30 Mayıs bayram gecesinde Türk pop müziğinin sevilen ve güçlü sesi Alya'yı ağırladı. Bayram coşkusunun müzikle buluştuğu gecede sanatçı, sahnedeki enerjisi, samimi tavırları ve kendine özgü yorumuyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.



Sahneye çıktığı andan itibaren dinleyicileri etkisi altına alan Alya, geniş repertuvarından seçtiği birbirinden sevilen eserlerle müzikseverlere adeta müzik dolu bir bayram şöleni sundu. Gece boyunca temposunu bir an olsun düşürmeyen başarılı sanatçı, peş peşe seslendirdiği hit şarkılarla konuklardan tam not aldı.



Sahnedeki enerjisiyle göz dolduran Alya, konser sırasında davul performansına dansıyla eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı. Sanatçının ritme uyum sağlayan dansı ve sahne hakimiyeti izleyicilerden büyük alkış alırken, bu özel anlar gecenin en beğenilen sürprizlerinden biri oldu.



Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar, bayramın coşkusunu Alya'nın sevilen eserleriyle doyasıya yaşadı. Eğlencenin zirveye ulaştığı gecede sanatçı ile dinleyiciler arasında kurulan sıcak bağ, konser boyunca etkisini hissettirdi.



Merit Lefkoşa Hotel & Casino'nun seçkin atmosferinde gerçekleşen gece, müzik ve eğlenceyi bir araya getirirken, Alya'nın etkileyici performansı bayram kutlamalarına unutulmaz bir imza attı.