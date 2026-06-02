Güngör bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Güngör bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol atına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi tarafından itfaiye araçları, Arazöz, YAMA, iş makineleri, İHA, su tankerleri kullanılarak 45 personelle müdahale edildi.
