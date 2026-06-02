Mağusa’da çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi
Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile Mağusa Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen "34. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali 2026" kapsamında dün çeşitli etkinlikler yapıldı.
GMB’den verilen bilgiye göre, festival programı kapsamında saat 18.00’de Namık Kemal Lisesi (NKL) önünde toplanan kortej, yürüyüşle Namık Kemal Meydanı’na ulaştı. Kortejin ardından Namık Kemal Meydanı’nda çeşitli gösteriler yapıldı.
Program kapsamında saat 20.00’de Venedik Sarayı’nda Karagöz Oyunu sahnelendi. Gecenin devamında ise saat 20.30’da Namık Kemal Meydanı’nda Şubadap Çocuk Konseri düzenlendi.
