Dudak Dolgusu Uygulamalarında Uzman Dokunuşun Önemi

Dudak dolgusu uygulamasında uzman dokunuş işlemden istenilen sonucu almak açısından önemlidir. Hem sağlık hem de estetik duruş yönünden en önemli kurallardan biridir. Popülerliği sürekli artış gösteren bu dolgu uygulamalarında uzmanlık son derece önem taşır. Anatomi bilgisi yanında estetik anlayışı da gerekli hale getiren dolgu uygulamaları ile yüzü orantısına uygun işlem yapılması gerekir. Dudak yapınıza en uygun ve hatlarınızı analiz ederek işlem yapılması gerekir. Doğru miktarda yapılan müdahaleler sayesinde tüm asimetrik sorunlar güvenle giderilebilmektedir.

Dudak Dolgusu Nedir?

Yüz estetiğini öne çıkaran ve ilk bakışta dikkati çeken bölgelerin başında dudaklar gelir. Dudaklar hacimsizse ya da asimetri sorunları varsa bu durum dudak dolgusu ile kolayca giderilebilir. Hiyalüronik asit bazlı dolgular kullanılarak yapılan bu estetik işlemler yaş almaya ya da yapısal nedenlere dayalı hacim kaybına uğrayan dudaklara uygulanır. Şu açılardan avantajlı işlemlerdir:

Kişi bu işlemlerin anında sonuçlarını görmeye başlar. Aynı zamanda hacim artışı ve şekillenme için beklemek gerekmez.

Hiyalüronik asit miktarı kademeli olarak ayarlanabilir. Kişilerin yüz hatlarına uygun şekilde doğal bir görünüm kazandırılabilir.

Asimetri ve şekil bozuklukları daha kolay şekilde giderilebilir.

Dudakların kontür kısmı belirgin hale getirilebilir. Dudak çizgisi net hale getirilebilir.

Hem ve canlılık desteği sayesinde dudaklar her zaman nemli görünüm kazanır.

Cerrahi olmadığı için işlem son derece pratiktir. 15 dakika gibi sürede tamamlanarak normal yaşantıya dönülebilir.

Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

Dudakların daha hacimli ve estetik görünmesi için dolgu uygulamalarına başvurulmaktadır. Bu işlem konforlu, hızlı ve cerrahi müdahale gerektirmeden yapılabilmektedir. Medikal işlemler arasında yer alan ve kısa sürede tamamlanan dudak dolgusu için ön muayene sırasında planlama önemlidir. Daha sonra işlem yapılacak alan temizlenir ve anestezi uygulanır. Dolgu maddesi belirlenen alana özel uçlu iğnelerle enjekte edilir. Bu aşamada hafif masajlar yapılarak şekillendirme yapılır.

Burun Dolgusu Ne İşe Yarar? Neden Yaptırılır?

Yüz estetiğini iyileştirmek için burun bölgesindeki deformasyonları düzeltmek gerekiyor. Fakat burun bölgesinde cerrahi uygulama son derece zorlayıcı olabiliyor. Böyle durumlarda hızlı iyileşmek isteyenler, bıçak altına yatmak istemeyenler farklı teknikleri deneyebilirler. Yeni nesil dolgular ile yapılan burun dolgusu ile yüz estetiğini en kusursuz hale getirmek mümkündür. Bu işlem genelde şu amaçlarla yapılmaktadır:

Burun kemerinin kamufle olmasına yardımcı olur. Burun kökü ile uç kısım arasında bulunan çökük alanları doldurur.

Yaş ile birlikte yapısal olarak aşağı doğru sarkan kısımlardaki burun ucunu yukarı kaldırır.

Asimetri ve eğrilik varsa bunların giderilmesine destek verir.

Ameliyat sonrasında kusurların düzeltilmesine yardımcı olur.

Burun Dolgusu Nasıl Yaptırılır?

Ameliyat korkusu olan fakat burun bölgesinde düzeltilmesi gereken yerler bulunan kişiler dolgu avantajlarından yararlanabilirler. Hiyalüronik asit bazlı dolgular kullanılarak yapılan uygulamalar klinik ortamlarda kısa sürede tamamlanır. Uzman hekim tarafından yapılan burun dolgusu ile daha estetik ve kusursuz görünen burun yapısına kavuşabilirsiniz. Bu işlem adımları şöyledir:

Uygulamanın en önemli aşaması tasarım ve planlamadır.

Planlama sonrasında bölge sterilize edilir.

Daha sonra ince uçlu iğneler ile dolgu maddesi bölgeye enjekte edilir.

Son olarak şekillendirme yapılır ve soğuk kompres uygulanır.

Burun Dolgusu İyileşme Süreci

İyileşme sürecinde doktor tarafından verilen önerilere eksiksiz uyulması gerekiyor. Cerrahi uygulama olmaması iyileşme sürecinin olmamasında temel etkendir. Fakat yine de ilk 24 saat bölgeye baskı uygulamamak gerekir. Kızarıklık ya da şişlik olsa da kısa sürede geçer. Aynı zamanda ilk haftada ödem dağılır. Bunun yanında burun dolgusu sonrasında ilk gün sıcaktan korumalı ve ağır egzersizler yapmamalısınız.