Preserve Meme Büyütme Ameliyatı ile Doğal ve Hacimli Göğüsler

Preserve meme büyütme son dönemlerin en popüler göğüs estetiği işlemleri içerisinde yer alır. Bu işlemin en temel amacı vücut hatları ile tamamen uyumlu ve doğal hatlar elde edebilmektir. Yeni nesil operasyonlardan biri olan bu göğüs büyütme işleminde kadınlar hayal ettikleri hacimli göğüslere kavuşabilirken bir yandan da doğal görünüme sahip olabilirler. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde ameliyat olduğu anlaşılmayan dokunulduğunda da doğal his veren göğüs büyütme operasyonudur.

Preserve Meme Büyütme Avantajları Neler?

Göğüsler kıyafetlerin çok iyi yakışması açısından son derece önemli uzuvlardır. Aşırı büyük olmaları ya da yok gibi durmaları her durumda estetik kaygı meydana getirir. Fakat kadınlar için bu problemin çözümü oldukça kolay. Artık preserve meme büyütme işlemi ile doğal ve uzun süre kalıcılığını koruyacak işlem yapılabilir. Bu işlemin en önemli avantajları arasında şunlar sayılabilir:

Ameliyat sırasında memenin doğal destek bağlarına ve süt kanallarına zarar verilmemektedir. Mevcut dokular sağlıklı kalacak şekilde korunur.

Oldukça doğal görünüm ve his verir. Protezler vücut ile doğal olarak kaynaşırlar.

Hızlı ve oldukça konforlu iyileşme süreçleri vardır.

Korunan bağlar sayesinde göğüsler hareket halindeyken dahi yapaylık sergilemez. Doğal göğüs formundadır.

Cerrahi işlemler sırasında açılan kesiler hem gizli hem de oldukça küçüktür. Bu da iyileşme sürecinin hızlı olmasında temel etkenlerdendir.

Uzun ömürlü ve sonuçları güvenli göğüs büyütme operasyonudur.

Preserve Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Göğüslerinin hacminden memnun kalmayan hemen herkes büyütme işlemi yaptırabilir. Bu işlemler memenin hacmini artırırken doğal anatomik yapısının korunmasına da destek verir. Kadınlar açısından çok ideal seçenekler olduğu söylenebilir. Bunların yanında yapısal olarak küçük göğüs yapısına sahip olan kadınlar preserve meme büyütme işlemi yaptırabilirler. Bunların yanında doğum ve emzirme sonrasında hacim kaybı yaşayanlar, hızlı kilo alıp verme sonrasında göğüslerinde boşalma oluşanlar da yaptırabilmektedir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Her kadın göğüslerinin küçüklüğünden şikayet etmez. Bazı kadınlar da haddinden fazla göğüsler için şikayetçi olur. Buna göre meme küçültme operasyonları da kadınların bu sorunlarına çözüm olur. Fazla iri göğüsler hem estetik açıdan kötü durur hem de kadınlarda duruş bozukluğuna neden olur. Fakat bu tarz ameliyatlar öncesinde doktor muayenesi ve planlama büyük önem taşır. Aynı zamanda ameliyat öncesinde rutin kan tahlillerinin yapılması gerekir. Kullanılan ilaçlar ve takviyeler düzenlenmeli, sigara ve alkol de bırakılmalıdır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Göğüs küçültme operasyonları öncesinde olduğu kadar sonrasında da dikkat etmeniz gereken detaylar bulunur. Doktorun tüm uyarılarını dikkate almak ve medikal sütyen kullanımına önem vermek gerekiyor. Bu sütyen 4-6 hafta arasında mutlaka meme küçültme sonrasında giyilmelidir. Erken iyileşme döneminde en az bir aylık süreçte kesinlikle yüzüstü ya da yan yatmamaya dikkat etmelisiniz. Kol ve vücut hareketlerinizi de ilk haftalarda sınırlandırmalısınız.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Yaş alırken ya da hızlı kilo alıp verme sonrasında vücudun çeşitli bölgelerinde form kaybı olur. Bu bölgelerden birisi de göğüslerdir. Zamanla sarkan ve hacimsiz görünen göğüsler kadınların en rahatsız olduğu durumlar arasında yer alır. Böyle durumlarda meme bölgesinde daha diri ve hacimli görünüm elde etmek adına meme dikleştirme işlemi yapılır. Mastopeksi olarak da bilinen bu işlemde planlama oldukça önemlidir. Daha sonra hekiminiz kesi yöntemini belirler. Operasyon sırasında da meme dokusunun şekillendirilmesi yapılır ve yukarıya taşınır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Dik ve estetik göğüslere sahip olmak isteyenler için estetik cerrahi muazzam fırsatlar sunuyor. Artık hemen her duruma özgü düzeltme işlemi yapılabiliyor. Meme bölgesinin daha dik ve hacimli görünmesini isteyenler de dikleştirme işlemi yaptırabiliyor. Belirgin meme sarkması bulunanlar, doğum ve emzirme sürecini tamamlayanlar, yüksek oranda kilo verenler, asimetrik meme görüntüsü bulunanlar meme dikleştirme işlemi yaptırabilirler.