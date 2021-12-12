Yine ‘kadına şiddet’: Tutuklandı, suçunu kabul etti



Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp eden K.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, 40 yaşındaki zanlı K.U’nun “ciddi darp” iddiası ile tutuklandığını belirtti.



Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Rakı Müzeyyen isimli meyhane önünde, Girne’de sakin 35 yaşındaki eşini arabasına alan zanlının, aralarında çıkan tartışma sonrası eşini yumrukladığı belirtildi.



Polis “yüzüne, başına, boynuna yumruk atmak sureti ile eşini ciddi bir şekilde darp etti” ifadelerini kullandı, bunun doktor raporu ile de kayıt altına alındığını söyledi.



Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirtirken, tahkikatın henüz tamamlanmadığını, gönüllü ifadenin teyit edileceğini, ayrıca olay bölgesini gören kamera olup olmadığının araştırılacağını belirtti.



Yeni ifadelere de ihtiyaç olduğunu söyleyen polis, “zanlının tahkikata etki etmesi kuvvet ve muhtemel olduğundan” 2 gün tutukluluk talep etti.



Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. ( Kamalı Haber / YD )