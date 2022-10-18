Yine iş kazası: 3,5 metre yükseklikten beton zemine düştü, ağır yaralandı

Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde, bugün, saat 11:30 sıralarında, 64 yaşındaki Adnan Özer, bir iş yerine ait depo içerisinde sende yapımı için kaynak çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.