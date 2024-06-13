“Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği Yarışması" bu yıl yapılmayacak

1982 yılından beri düzenlenen "Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği Yarışması", bu yıl İskele Festivali’nde olmayacak.

Bülent Günkut Prodüksiyonu olan yarışma, belediye yönetimi ve Günkut Ajans arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 42 yılın ardından ilk kez gerçekleşmeyecek.

Bir basın bildirisi ile kararı açıklayan ve Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut belediye yönetimini suçladı.

Günkut: Mobbing, itibarsızlaştırma, saygısızlık

Günkut açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “42 yıllık emeğim ve festivaldeki ve bölgedeki duruşuma hiç saygı gösterilmeksizin biz karar alırız sen uygulayacaksın doğrusu budur tavırları ile önümüze sürekli olarak yarışmanın yapılmaması için mobbing uygulamışlardır. İtibarsızlaştırma ve Gençlik Yarışması’nın kurumsal gerçekleşme kural ve koşullarını değiştirme, yarışmayı yıllardır bilinen katılım koşulları ve diğer Günkut Prodüksiyon değerlerinden uzaklaştırmak şartları gibi anlaşılmaz ve Günkut Ajans’ın 44 yıllık kurumsal kalite marka efsane duruşuna asla kabul edilemeyecek önerilerle gelinmiştir”