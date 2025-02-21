"Yeşil Barış Hareketi'nin verdiği mücadeleye desteğimiz tamdır"

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Lapta'da hukuka aykırı bir şekilde çıkılan "marina-otel-kumarhane" karşı dava açan Yeşil Barış Hareketi'nin yanında olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN'in de bugün manşetine taşıdığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan platform, "Çevre hakkı, herkesin ortak değeridir ve bu değerlerin korunması adına yürütülen mücadele, toplumun geleceği için kritik öneme sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu'nu Biyologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, KEMA Vakfı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası oluşturuyor.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, geçtiğimiz gün YENİDÜZEN ve KANAL SİM'de yayınlanan 'Haber Toplantısı' programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Platformdan yapılan açıklama şöyle:

"Bu açıklamayı, bizler Çevre Platformu olarak, “Yeşil Barış Hareketi”nin, çevreye, doğaya ve kamusal haklara yönelik yanlışlara karşı sergilediği duruşu ve mücadelesini desteklemek adına yapma gereği duyuyoruz.

Kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman kişisel kavgaların içine girmeyen, her daim çevresel değerleri ve halkın menfaatlerini koruma amacı gütmekte olan bu hareketin, son günlerde karşılaştığı karalama kampanyaları ve asılsız suçlamalar karşısında yalnız olmadığını ve yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bağımsız ve gönüllü bir yapıya sahip olan Yeşil Barış Hareketi’nin, iddiaların aksine, farklı siyasi görüşlerden gelen bireylerden oluştuğu tüm kamuoyunun en iyi bilgisindedir. Bu çeşitlilik, hareketin daha kapsayıcı ve etkili bir şekilde çevre sorunlarına yaklaşmasını sağlamak bakımından olması gerektiği gibidir. Ancak, son dönemde yaşanan olaylar, bu hareketin hedef alındığını ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını göstermektedir.

Özellikle “Lapta Marina-Otel İhalesi” konusundaki hukuki mücadelesi, çevre ve kamu haklarının korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu süreçte, mahkemeye taşınan konunun, yasalarımıza aykırı bir şekilde, projesiz ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmayan bir biçimde ihaleye çıkarılması durumunun altı çizilmektedir.

Çevre Platformu olarak bizler, Yeşil Barış Hareketi’nin, bu tür uygulamalara karşı durarak, kamu yararını gözetme çabalarının her zaman yanında olmayı bir yurtseverlik olarak görmekteyiz.

Son zamanlarda kamuoyuna ilgili taraf tarafından yapılan açıklamalar, hem yanıltıcı hem de asılsızdır. Mahkeme sürecinin devam etmekte olduğu bu günlerde kamuoyunu ve mahkemeyi, saygı sınırlarını aşarak, etkilemeye yönelik çabaların, gerçekleri saptırma niyeti taşıdığı açıktır. Yeşil Barış Hareketi’nin, çevreye duyduğu sevgi ve saygıyı çarpıtarak, kişisel çıkarlar uğruna yok sayan bu tür söylemlere ve tavırlara karşı dururken, Çevre Platformu olarak bizlerin de yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz.

Çevre hakkı, herkesin ortak değeridir ve bu değerlerin korunması adına yürütülen mücadele, toplumun geleceği için kritik öneme sahiptir.

Yeşil Barış Hareketi’ni destekliyoruz; zira onların mücadelesi, sadece bir derneğin değil, hepimizin, tüm toplumun yararına bir mücadeledir.

Bu bağlamda, kamuoyunu bilgilendirmek ve bu tür karalama kampanyalarına karşı durmak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.

Sonuç olarak, Yeşil Barış Hareketi’nin yanında olduğumuzu ve çevre hakkı için verdikleri mücadelede tam destek verdiğimizi kamuoyuna duyururuz.

Herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve çevre mücadelesine katkı sağlamasını bekliyoruz."

USULSÜZLÜK ISRARI