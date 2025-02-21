USULSÜZLÜK ISRARI

Serap ŞAHİN

Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) tarafından, Lapta’da hukuka aykırı şekilde çıkılan “marina – otel – kumarhane” ihalesine karşı dava açan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel YENİDÜZEN ve Kanal SİM’de yayınlanan ‘Haber Toplantısı’ programında konuştu, “Mücadelemiz çevre adına, adrese teslim bir ihaleye karşıyız” dedi

Tel, ihaleye yasaya aykırı şekilde ÇED raporu ve proje olmaksızın çıkıldığını vurguladı, ihalenin “özel jet skandalının” aktörü Anex Tour’a verilmesi adına yoğun bir usulsüzlük ısrarı yapıldığına dikkat çekti.

Hareketin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava üzerine ara emri alınan ihaleyle ilgili 3 yıldır devam eden yargı sürecinde önceki gün yeni bir duruşma gerçekleşti.

Duruşmada, davalı konumundaki Lapta Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser tüm belediye çalışanlarını bayraklarla mahkeme önüne taşıdı, eylem gerçekleştirdi. Ataser, mahkeme sonrası yaptığı açıklamalarda ise Lapta'nın “Marina Projesi” gibi bir yapıya ihtiyacı olduğunu iddia etti, Yeşil Barış Hareketi’nin kamusal menfaatin engellenmesine yol açtığını savundu.

Kanal Sim’de Ertuğrul Senova ve Mert Özdağ’ın sunduğu Haber Toplantısı’na konuk olan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel; bölgede yapılacak herhangi bir yatırıma karşı olmadıklarını vurgulayarak, söz konusu ihalenin projesi ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu olmadan ihaleye çıkıldığını bu nedenle de hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Mahkemeye yaptıkları başvuruyla ihalenin durdurulduğunu hatırlatan Tel, kamuoyunun bilgilendirilmeden ve ‘yatırımcıya adrese teslim’ bir şekilde ihale sürecinin ilerletildiğini söyledi.

“Belediye, marina ihtiyacını tespit ettiyse, proje hazırlayıp, ardından ihale açmalıydı. Ancak 'böyle bir projeyi çizmeye paramız yok' cevabı verildi. Yeşil Barış Hareketi olarak marinaya karşı değiliz. Yapılmak istenen sadece marina değil, kumarhane otel ve marina ihalesidir” diyen Tel, mahkemede ifade veren tanık beyanlarına göre daha önce de ÇED raporu olmadan 4 ihaleye daha çıkıldığını söyledi.

Mahkeme koridorlarında Fırat Ataser 'Bir aya ihtiyacım var, yasayı değiştirir, bunlardan kurtulurum' dediğini duyduklarını anlatan Tel, “Üç senedir mahkemeye gidip geliyoruz. Yapılan eylem sonrasında Ataser, 'Bunun bedelini hepiniz ödeyeceksiniz' dedi. Ancak biz çevre için mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Ortada proje yok, ÇED raporu yok”

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Lapta'da yapılması planlanan marina ve otel ihalesine ilişkin sürecin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "ÇED raporu olmadan ihale yapılamaz" dedi. Tel, 2022 yılının mart ayında Yeşil Barış Hareketi olarak mahkemeye ara emri başvurusu yaptıklarını ve mahkemenin bu talebi kabul ettiğini hatırlattı.

İhalenin geçmişine de değinen Tel, "Bu ihalenin öncesinde jet skandalına dayanan çalışmaları oldu. İlk günden beri Yeşil Barış Hareketi olarak, ortada bir proje ve ÇED raporu olmadan bu ihalenin yapılamayacağını vurguluyoruz. Kamu İhale Yasası'nın sekizinci maddesi çok açık, ÇED raporu olmadan ihale süreci başlatılamaz" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde gizemli bir özel uçağın ülkeye iniş yaptığını ve içinden inen ekibin kimsenin bilgisi olmadan bölgeyi gezdiğini anımsatan Tel, dönemin ulaştırma bakanının bile olaydan habersiz olduğunu kaydetti. "Bu süreçte belediye meclis üyeleri çağrıldı, belediye başkanı kararı meclisten geçirerek marina ve otel ihalesini onayladı. Ancak bu süreçte kamuoyu bilgilendirilmedi ve ihale kararı 48 saat içinde alındı" dedi.

Tel, ihale sürecinin yatırım düşmanı söylemleriyle çarpıtıldığını belirterek, "Önümüze yatırımcıya adrese teslim edilmek istenen bir ihale sunuluyor. Ortada proje yok, ÇED raporu yok. Sadece 'yatırım düşmanısınız, bize engel olmayın' deniyor" diye konuştu.

“Yapılmak istenen sadece marina değil, kumarhane otel, marina ihalesidir"

Mahkemenin süreci hukuka aykırı bularak durdurduğunu vurgulayan Tel, belediyenin ihale sürecini doğru yönetmediğini belirtti. "Belediye, marina ihtiyacını tespit ettiyse, proje hazırlayıp, ardından ihale açmalıydı. Ancak 'böyle bir projeyi çizmeye paramız yok' cevabı verildi" dedi.

Yeşil Barış Hareketi olarak marinaya karşı olmadıklarını belirten Tel, "Ancak bölgede otel ihtiyacı doğduğunu nasıl tespit ettiniz? Bunu bize raporlayın. Yapılmak istenen sadece marina değil, kumarhane otel ve marina ihalesidir" ifadelerini kullandı.

“Ataser, ‘Yasayı değiştirir, bunlardan kurtulurum' diyor”

Mahkemede ifade veren tanıkların, ÇED raporu olmadan daha önce dört ihaleye daha çıkıldığını açıkladığını söyleyen Tel, çevreye verilecek zararın bilimsel olarak ortaya konulmadığını belirtti. "Önümüzde bir ÇED raporu olsa, teknik bir tartışma yapabiliriz. Bu rapor, çevrenin ne kadar zarar göreceğini de ortaya koyacaktır" dedi.

Tel, "Mahkeme koridorlarında Fırat Ataser'in 'Bir aya ihtiyacım var, yasayı değiştirir, bunlardan kurtulurum' dediğini duyduk. Üç senedir mahkemeye gidip geliyoruz" ifadelerini kullandı. Tehditler aldıklarını da dile getiren Tel, "Yapılan eylem sonrasında Ataser, 'Bunun bedelini hepiniz ödeyeceksiniz' dedi. Ancak biz çevre için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye ekledi.