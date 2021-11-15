‘Yere düşürülen 10 bin TL’yi buldu, sirkat etti, ev arkadaşlarıyla paylaştı’: 3 tutuklu

Girne’de yere düşürülen 10 bin TL’yi bularak sirkat eden ve ev arkadaşları ile paylaşan M.F.L ve iki ev arkadaşı tutuklandı, ülkede yasal statüleri bulunmadığından yargılanıncaya değin Cezaevi’ne gönderildi.

Girne’de meydana gelen bularak sirkat ve hırsızlık mal kabulü meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.F.L, A.R.K ve K.S.N mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Berro, 3 Kasım 2021 tarihinde Girne’de, ayni yerde sakin M.F.L'nin Güzelyurt’ta sakin A.K'nin Türkiye Ekonomi Bankasından çekmiş olduğu 60.000 TL içerisinden, yere düşürdüğü 10.000 TL balya şeklindeki nakit parayı bularak sirkat ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis 12.11.2021 tarihinde zanlı M.F.L’nin, Girne’de tespit edilerek Mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis 3 Kasım 2021 tarihinde Girne’de meydana gelen “Sirkat” meselesi ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta; aynı gün Girne’de sakin zanlının, bularak sirkat etmiş olduğu parayı ev arkadaşları olan A. R. K ve K. S. N’ya nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyip, konu parayı aralarında paylaştıklarının tespit edildiğini ve zanlıların suç üstü yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlıların ülkede yasal statüsü bulunmadığının da tespit edildiğin belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.