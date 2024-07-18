Yenierenköy’de arı sokması sonucu bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı
Polis, Yenierenköy’deki bir ağılda, arı sokması sonucu rahatsızlanan 38 yaşındaki Konce Alnur’un yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.
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Yenierenköy’deki bir ağılda, arı sokması sonucu rahatsızlanan 38 yaşındaki Konce Alnur, yoğun bakıma kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, Çarşamba gün saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
38 yaşındaki Alnur, bir küçükbaş hayvan ağılında bulunduğu sırada, sol omzundan arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Açıklamaya göre Alnur, Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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