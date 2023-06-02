Yenierenköy - Dipkarpaz arasındaki piknik alanında yangın

Yenierenköy - Dipkarpaz arasında bulunan piknik alanında bir arazide yangın meydana geldi.

Polis, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını bilgisini verirken, yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkı ve bölge belediyesine ait iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürme ve soğutma çalışmalarına karadan ekipler, havadan ise bir helikopter ile devam ediliyor