Yeni site yıkılıyor! 8 daire boşaltıldı

Birikimlerini yatırarak sahip oldukları evlerinden bir anda ‘boşaltın’ kararı ile çıkmak zorunda kalan yurttaşlar ‘mağduriyetten’ yakındı… Yetkililerin mağdur olan ev sahiplerine kalacak yer göstermemesine de tepki gösterdi: “Biz şimdi ne yapacağız?”

Devrim DEMİR

Dikmen Lavinium Sitesi’ndeki A-17 blok, zemin kayması nedeniyle Girne Kaymakamlığı tarafından mühürlendi. Bilirkişi raporu sonrasında kaymakamlık yetkililerinin 8 ailenin yaşadığı apartmanı ‘can güvenliği tehlikesi’ gerekçesiyle mühürlemesinin ardından, dün de apartman boşaltıldı.

Apartmanda sakinleri, evlerini boşaltmak için süre istedi, dün sabah saatleri itibarı ile dairelerin boşaltma işlerimi tamamlandı. Birikimlerini yatırarak sahip oldukları evlerinden bir anda ‘boşaltın’ kararı ile çıkmak zorunda kalan ‘mağduriyetten’ yakındı… Yetkililerin mağdur olan ev sahiplerine kalacak yer göstermemesine de tepki gösterdi.

Apartman sakinleri duruma isyan ederken, 6 ailenin geçtiğimiz haftalarda acilen dairlerini boşalttığı, kalanların ise da bölgedeki boş dairelere sığındığı öğrenildi.

Polis ve zabıta da bölgedeydi…

Dairelerin boşaltılacağı sırada Dikmen Belediyesi zabıta ekipleri ve Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis ekibi de tedbir amaçlı bölgedeydi. Daire sakinleri yıllardır oturdukları evlerinden çıkmanın üzüntüsünü yaşarken, bazı daire sahipleri hukuksal yoldan çare arayacağını dile getirdi.

Daire sakinleri YENİDÜZEN’e konuştu…

Döne Telli: “Korku ile yatıp korku ile kalktık”

4 çocuk annesi Döne Telli, daireyi 10 yıl önce bin bir güçlükle biriktirdikleri para ile aldıklarını ve iki buçuk sene önce yerleştiklerini söyledi. Binanın yapısında 1 yıl önce eğrilik olduğunun tespit edildiğini kaydeden Telli, “O gün bugündür elimde cep telefonu ile yatıp kalktık” dedi.

Müteahhittin mi, yoksa devletin mi suçlu olduğunu bilmediklerini ifade eden Telli, 8 ailenin kaldığı apartmanın apar topar boşaltıldığını belirtti. Bir anda ortada kaldıklarını anlatan Telli, “4 çocukla her gün korku ile yatıp kalktık. Önceki gün apartman can güvenliği açısından Kaymakamlık tarafından mühürlendi. Biz ne olacağız şimdi? Bir arkadaşımızın inşaat halindeki evine sığındık, buradan ne kurtarabilirsek şimdi oraya götüreceğiz. Eziyeti masrafı hep bizden çıkacak. Hükümet burada mağdur olan 8 aileyi kiralık bir ev bulup koyamadı” dedi.

Hasip Dereci: “Çok insan mağdur oldu”

Apartman sakinlerinden Hasip Dereci, binanın eğri olduğunu öğrenince konuyu müteahhide götürdüklerini ancak binanın eğri olduğunu yalanladığını söyledi. Bilirkişi gelip binayı incelediğini ve rapor çıkardığını kaydeden Dereci, “Çıkan rapor yaklaşık 1 ay önce belediyeye verildi. Toprak analizi yapıldı ve binanın yan yatma tehlikesi olduğu tespit edildi” dedi.

Binanın ileri tetkikler için 30 bin TL gibi masrafı olduğuna değinen Dereci, “Rapor Kaymakamlığa gönderildi, binanın tehlike arz ettiği tespit edildi ve mühürlendi” ifadelerini kullandı.