Can güvenliği nedeniyle apartman mühürlendi

Dikmen’de Lavinium Sitesi’nde A-17 isimli bir apartman, zemin kaymasındaki eğrilik nedeniyle Girne Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

Bilirkişi raporu sonrasında kaymakamlık yetkilileri, 8 ailenin yaşadığı apartmanı ‘can güvenliği’ nedeniyle boşalttı.

Ailelere eşyalarını alabilmeleri için bugün 2 saatlik süre verildi.

Apartman sakinlerinden Hasip Dereci, yaşadıkları zorlukları YENİDÜZEN’e anlattı, özetle şunları söyledi: Kaymakamlığın bilirkişi raporu doğrultusunda, bina tehlike arz ettiğinden dolayı mühürleme yapıldı. Perşembe son gündü, 3 günde uzatma verildi. Tekrar mühürleme yapıldı. Eşyalarımızı alabilmek için bize 2 saat müsaade verdiler. Ne olacağını bilmiyorum. Binada 8 aile kalıyordu. Bu zorluklardan dolayı 3-4 aile binadan ayrıldı, başka yere taşındılar. Maddi olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Hukuksal açıdan bunu mahkemeye yansıtacağız. O günlerde göreceğiz.

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN, 24 Aralık 2020’de ‘Can güvenliğimiz yok’ başlığıyla apartmandaki sıkıntıyı gündeme taşımıştı.