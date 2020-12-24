Apartman sakinleri: “Can güvenliğimiz yok”

Ayşe GÜLER

Dikmen’de Lavinium Sitesi’nde A-16 ile A-17 isimli apartmanın zemininde kayma yaşandığına yönelik şikayetler, belediyeyi harekete geçirdi.

Her iki apartmanda yaşayan toplam 9 aile ‘can güvenliğimiz’ yok diyerek Dikmen Belediyesi’ne başvurdu.

Belediye, önce Girne Kaymakamlığı’nı bilgilendirdi, ardından binanın zeminine yönelik Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Birliği Odası’ndan bilirkişi olarak rapor hazırlamasını talep etti.

Yaşadığı ‘tapu’ sorunuyla bilinen sitede, şimdi de ‘zemin’ sorunu yeni bir keşmekeşi doğurdu.

Lavinium Sitesi Yönetim Başkanı Engin Yücelen, apartman sakinlerinin oldukça endişeli olduğunu dile getirerek, soruna bir an önce çare bulunması gerektiğini söyledi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise konunun bir ay önce kendisine aktarıldığını, ardından da Girne Kaymakamlığı’nı bilgilendirdiğini ifade ederek, “Birkaç önce Türkiye’de İzmir depremini yaşadık. Bu binaların çökmesi durumunda insanlar altında kalacak” diyerek endişesini aktardı.

Öte yandan Aktunç İnşaat Direktörü Kemal Aktunç ise, binaların alt yapısının farklı bir firma tarafından yapıldığını, dolayısıyla yaşanan sorunun kendi sorumluluklarında olmadığına yönelik bilgi vererek, yıkılma tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi.

Aktunç, sorunun kendi firmalarından kaynaklanmamasına rağmen, yardımcı olmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Lavinium Sitesi Yönetim Başkanı Engin Yücelen:

“Endişeliyiz”

Lavinium Sitesi Yönetim Başkanı Engin Yücelen, apartman sakinlerinin oldukça endişeli olduğunu dile getirdi, soruna bir an önce çare bulunması gerektiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Yücelen, her iki apartmana da kısa süre içerisinde zemin etüdü yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Yücelen, yaşanan süreçle ilgili bilgi vererek, özetle şunları kaydetti: Şubat 2020’de göreve seçildiğimizde, apartman sakinlerinden yaşadıkları sorunları bizlere aktarmasını istedik.

16 ve 17 numaralı apartmanda kalan kişiler, binanın zemininde kayma olduğuna dair bize bilgi verdi.

“Cana ve mala zarar gelmemesi için süreç hızlanmalı”

Vatandaşlar, konuyla ilgili müteahhitle de görüştüklerini aktardılar. Zemin etüdünün yapılabilmesi için belirli bir ücret talebi oldu. Ancak apartman sakinleri, bu ücreti ödeyemeyeceklerine dair bizlere bilgi verdi. Bizler de Belediye Başkanı ile görüştük, durumu kendisine aktardık.

Birkaç aydır çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili imza da topladık.

Oldukça endişeliyiz. Zemin etüdü bir an önce yapılmalıdır. Teknik olarak bölgede önlem alınması gerekiyor. Cana ve mala zarar gelmemesi için süreç hızlanmalıdır.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Binalar çökerse, insanlar altında kalacak”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bölgede iki binada gözle görülür şekilde eğrilik olduğunu belirtti, kısa sürede sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Konunun bir ay önce kendisine aktarıldığını, ardından da Girne Kaymakamlığı’nı bilgilendirdiğini ifade eden Çelebi, Mimar ve Mühendisler Odası Birliği ile görüştüklerini ve her iki binaya zemin etüdü yapılacağını söyledi.

Çelebi, bazı binalarda proje dışına çıkılan noktalar olduğunu, bunların mühürlenmesini istediklerini de aktararak, zemin etüdü yapılması beklenmeden inşaatların durdurulması gerektiğini kaydetti.

“Halkın güvenliği için her şeyi yaparız. Seyirci kalamazdık” diyen Çelebi, sürecin vatandaşların güvenliği için hızlanması gerektiğini yineledi.

Belediye olarak geçmişte imar yetkisi talep ettiklerini, yeniden bu talepte bulunacaklarını söyleyen Çelebi, “Girne kazasında 6 belediye var, hepsine kaymakamlık bakıyor. İşler uzuyor, kaçak inşaat kontrolsüz devam ediyor” dedi.

Çelebi, “Birkaç önce Türkiye’de İzmir depremini yaşadık. Bu binaların çökmesi durumunda insanlar altında kalacak” şeklinde konuştu.

Aktunç İnşaat Direktörü Kemal Aktunç:

“Sorumluluğumuz da yıkılma tehlikesi de yok”

Öte yandan Aktunç İnşaat Direktörü Kemal Aktunç ise, binaların alt yapısının farklı bir firma tarafından yapıldığını, dolayısıyla yaşanan sorunun kendi sorumluluklarında olmadığını, yıkılma tehlikesinin de bulunmadığını dile getirdi.

Aktunç, “ Söz konusu inşaat bizimle birlikte toplamda 3 farklı müteahhitte verilmişti. 2 firma yapı işleri, 1 firmaya da alt yapı işleri devredilmişti” diye konuşarak, süreçle ilgili şunları aktardı: Gerekli izinler alındıktan sonra, binaya başlanabileceği söylendi. Biz de inşaatlara başladık. Alt yapıyı yapan firma, bir blokta gerekli çalışmayı yapmadı. 3-4 sene önce binada çökme yaşandı.

Binanın zemin etüdünün ölçüleceğini, bu nedenle de ilgili kurumlara başvurulacağını söyleyen Aktunç, “Biz de yardımcı olmaya hazırız ama sorun bizden kaynaklanmıyor” şeklinde konuştu.