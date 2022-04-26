Yeni kararlar Resmi Gazete'de
Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında onayladığı alkollü içecek fonlarında ve mart ayı elektrik tarifesinde indirim öngören yasal düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında onayladığı alkollü içecek fonlarında ve mart ayı elektrik tarifesinde indirim öngören yasal düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yürürlüğe giren 2022 Fiyat istikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi ile alkollü içeceklerdeki fona yatırılacak miktarlar yeniden düzenlendi.
“Mart 2022 Devresi Tüketimleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yle elektrikteki yeni tarifenin kademeli uygulanması amaçlanıyor.
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