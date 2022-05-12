Yeni kabine Meclis’e sunuldu
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.
Meclis Başkanı Töre, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Hükümet programı ise yarın saat 16.00’da yapılacak birleşimde okunacak.
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