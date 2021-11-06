Yeni Hükümet Meclis'in bilgisine getirildi: Saner nisaba destek vermedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Başbakanlık görevini üstleneceği UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin kabinesinin okunması için toplandı.

Eski Başbakan UBP Milletvekili Ersan Saner yeni hükümetin Meclis'teki ilk toplantısının nisap yoklaması kısmına katılmadı. Saner'in nisap sağlandıktan sonra salona girdiği görüldü.

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Ünal Üstel de toplantıya son dakika katıldı. Üstel’in hükümet tarafı yerine muhalefet tarafına oturması dikkat çekti. Hükümetin Üstel’in gelmeme ihtimalini göz önünde tutarak Erhan Arıklı’dan toplantıda nisabı sağlamasını istediği öğrenildi. Nisaba Arıklı’nın da destek verdiği görüldü.