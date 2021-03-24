Yeni Girne Hastanesi’nde ihaleye çıkıldı

Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan ve bu kez de ihale tartışmasıyla” gündeme gelen Girne Hastanesi’ndeki sürecin önü açıldı.

Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin, ihaleye çıkıldığını ifade ederek, “Gereği yapıldı” dedi.

Söz konusu ihalede ise “Yeni Girne Hastanesi Tadilat İşleri için” teklif kabul edildiği ifade edilerek ihale için toplam 57 Milyon 566 bin TL tahmini değer ayrıldığı belirtildi. Tekliflerin en geç 28 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edileceği ifade edildi.

Şubat 2020’de Maliye Bakanlığı’nın teslim aldığı, 20 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen hastane projesinin ihalesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda hastane ihalesinin iptali yönünde tartışma çıktığı öğrenilmiş, ilgili taraflar YENİDÜZEN’e konuşarak, konuya ilişkin durumun birkaç gün içinde netlik kazanacağını belirtmişti.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, “En kötü karar, kararsızlıktan iyidir” diyerek, halkın mağdur olmaması adına bugün bir açıklama yapacaklarını ifade ederken, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise önceki gün istişarelerinin süreceğini kaydetmişti.

Bakanlar Kurulu’nun en son yapılan toplantısında da gündeme gelen konunun netlik kazanmadığı, istişarelerin sürdüğü ifade edilmişti.

İhale süreciyle ilgili bazı iddialar ortay atılmıştı

YENİDÜZEN’in “Yeni Girne Hastanesi’nde ihale sancısı” haberinde yer alan bilgilerde ihale sürecine 17 firmanın katıldığı, ancak yeterlilik ve iş güvenliği gibi koşullar sonrasında iki firmanın süreçte kaldığı da elde edilen bilgiler arasında yer almıştı. Hükümetin “Yeni Girne Hastanesi ihalesi” için başsavcılıktan da görüş istediği, Merkezi İhalesi Komisyonu yönetimindeki ihale sürecinin dışında kalan firmalara da “yeterlilik belgesi” verilmesi için harekete geçildiği öne sürülmüştü. Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, sürecin Ulaştırma Bakanlığı’na verildiği de belirtilmiş, bunun üzerine açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, paydaş bakanlıklarla görüşülüp Pazartesi günü karar verileceğini ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise yeterlilik belgesi için araştırma yapıldığını belirtmiş, Girne Hastanesi ile ilgili 19 Mart’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nda konunun süratlendirilmesine ilişkin konuşulduğunu söylemişti.