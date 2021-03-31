Gürcafer: “Girne Hastanesi ihalesi iptal edildi”

İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Girne hastanesiyle ilgili ihalenin dün itibariyle iptal edildiğini, ihaleye katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Gürcafer, “Bütçe dairesi dün itibariyle bloke edilmiş parayı geri çektiğini yazdı, yani ihale iptal edildi. Amacımız bu ihaleye katılan 17 firmanın da yeniden adil şekilde ihale sürecinde yer almasına olanak sağlamaktı, bunu yapıyoruz” dedi.

2020 yılının Şubat ayından bu yana tartışmalarla gündeme gelen fakat henüz ihalesi bile sonuçlanamayan Girne Hastanesi’yle ilgili süreçte başa dönüldü.

Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış, buna karşın ihalede yasal boşluktan ötürü haksızlık olduğunu iddia eden bazı müteahhitler konuyu mahkemeye taşıyacağını YENİDÜZEN’e açıklamıştı.

Yeterlilikle ilgili tüzükte boşluk olduğu söylenerek, tüm müteahhitlerin adil olarak yarışması için ihalenin iptali istenmişti.

Girne Hastanesi ihalesinde hakkı yenen 15 firmanın Müteahhitler Birliği öncülüğünde ihale süreci için hukuki süreç başlatacağı belirtilmişti.

Taraflar görüşlerini paylaşmıştı…

İhaleye katılıp da yeterlilik belgesi alamayan bazı firmalar ile ihalede yer alan iki firma YENİDÜZEN’e konuşmuştu. Yapılan eleme ile adaletsizlik yaratıldığı, sadece 2 firmanın ihaleye katılımına izin verilerek adil yarışın ortadan kaldırıldığını kaydeden ihalede elenen firmalar, yasal yolla hakkını arayacağını belirtmişti.

Söz konusu ihalede yarışacağı ifade edilen iki firma ise yasal yolla sürecin işlediğini ifade ederek, ‘ihale süreçlerini farklı beklentilerle kriz noktasına taşımanın’ üzücü olduğunu dile getirmişti.

2020 Şubat’ından beridir tartışmalarla gündemde…

Bir yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından projesi hazırlanan ve yapımına başlanan eğitim ve araştırma hastanesi 28 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

Karaoğlanoğlu’ndaki arazinin ardından 10 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na devredildiği açıklandı.

Vakıflar İdaresi’nin, toplam 24.5 dönüm büyüklüğündeki, üzerinde karkas inşaat bulunan arazinin 22 yıllığına yapılan kira sözleşmesinden feragat ederek, alacağı 26 Milyon TL (3 Milyon Sterlin) kira bedelini, Girne hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığı’na bağışladığı ifade edildi.

Bu amaçla imzalanan protokole, imza koyan Sağlık Bakanı Ali Pilli, en kısa sürede ihale sürecine çıkılacağını belirtmişti.