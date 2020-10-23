“Yeni dönemde çok daha güçlü çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklama yaptı

OKTAY: “YENİ DÖNEMDE KKTC İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE SIKI İŞ BİRLİĞİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devleti ve milleti adına Tatar'ı tebrik etti.

Oktay, demokrasi şöleni, bayramı çerçevesinde geçen bir sürecin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, Tatar’a “Sizi yürekten tebrik ederim" dedi.

Yeni dönemde KKTC ile çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde çalışarak, ülkenin ve halkın refah seviyesini yükseltecek işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Oktay, Tatar ile pandemi döneminde ve Başbakanlığı döneminde yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Su sıkıntısını yürekten hissettiklerini, diğer tüm alanlarda da yakın çalıştıklarını ifade eden Oktay, bu çalışmaların artacağına inandığını söyledi.

Oktay, Erdoğan'ın pazartesi günü Tatar ve eşini Ankara'da ağırlayacağını ifade ederek, KKTC'nin Gelecek dönemde çok daha güçlü olacağını kaydetti.

“MARAŞ KONUSUNDA SONUNA KADAR YÜRÜYECEĞİZ”

46 yıl iyi niyet göstergesi olarak kapalı kalan Maraş sorununun çözümünün KKTC'ye ekonomik ve turizm yönünden kalkınma sağlayacağını ifade eden Oktay, Maraş gibi ülkenin geleceğini tesis edecek bir yerin farelere teslim edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Maraş konusunda sonuna kadar yürüyeceklerini ifade eden Oktay, her konuda Türkiye ile çalışmaya verdiği önem için Tatar'a yürekten teşekkür etti.

Kıbrıs konusunun müşterek davaları olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliği, egemenliği ve kaynakların hakça paylaşımının olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

TATAR: “TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Oktay'ı görmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte müşterek davanın yürütülmesinde çok emek harcadıklarını ve Türkiye'nin her zaman her alanda yanlarında olduğunu söyledi.

Demokrasi ve siyasi iradenin sandığa yansıdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs görüşmelerinde de Türkiye ile birlikte çalışacaklarını, Anavatan ile birlikte ortak çıkarlar konusunda uyumlu bir çalışmayla önemli adımlar atacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, Rum tarafının da yaptığı yanlışları dünyaya göstermek için çalışacaklarını ifade eden Tatar, Türkiye'nin önerdiği 5'li görüşme sürecinin ileriye taşınmasını da önemsediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, ilk resmi temasın Ankara'ya olacağını ifade ederek, "Biz her zaman Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirdik, yeni dönemde de buna devam edeceğiz" dedi.

Arzusunun, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğinin ileriye taşınması olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının davasının müşterek bir dava olduğunu kaydetti ve Onurlu bir gelecek için artık yeter dediklerini kaydetti.

Maraş açılımının doğru bir karar olduğunu, ekonomik olarak, ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını işaret eden Tatar, bunun BM kararlarına ters düşmediğini, çünkü hak sahiplerine verileceğini ve bunun KKTC yönetiminde verileceğini kaydetti.

Tatar, Covid sürecinin de en iyi şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, Katkılara teşekkür etti.