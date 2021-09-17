Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı
Eylül ayı başından itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, Resmi Gazete'de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanındı.
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Eylül ayı başından itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, Resmi Gazete'de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanındı.
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 15 Eylül 2021 tarihli toplantısında alınan ve 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.
Yeni asgari ücret, brüt aylık 4 bin 970 TL, haftalık 1146.92 TL, günlük 229.38 TL, saatlik 28.67 TL olarak belirlenmişti.
ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞI: % 12.95'LİK ARTIŞ - Brüt: 4.970 TL / Net: 4.324 TL
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Etiketler : ASGARİ ÜCRET, RESMİ GAZETE