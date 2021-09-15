ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞI: % 12.95'LİK ARTIŞ - Brüt: 4.970 TL / Net: 4.324 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET:

Saatlik: 28.67 TL

Günlük: 229.38 TL

Haftalık: 1146.92 TL

Aylık /Brüt: 4970.00 TL

Net: 4324.00 TL

Yaklaşık iki aydır devam eden asgari ücret belirleme görüşmelerinde uzlaşı sağlandı. Bugün ikinci kez toplanan komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı. 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı: "Bu rakam elbette pahalılık karşısında yeterli değildir ancak imkanlarımız ve elimizden gelen budur" dedi.

1 Şubat 2021’de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak uygulanıyordu.

İşte resmi açıklama ve detaylar

Uzlaşı kararı ile ilgili Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı yazılı açıklama yaptı.

İşte açıklama:

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla Kurulumuz 28/07/2021 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 13/08/2021 tarihinde ikinci toplantısını yapan Kurulumuz, 18/08/2021 tarihinde üçüncü toplantısını yapmıştır. Asgari Ücret Saptama Komisyonu 15/09/2021 tarihinde tekrar toplanmış, taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 5 evet işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir. Bunun sonucunda Asgari Ücret’in 01/09/2021 tarihinden itibaren brüt;

Saatlik: 28.67 TL

Günlük: 229.38 TL

Haftalık: 1146.92 TL

Aylık: 4970.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy birliği ile asgari ücret kabul edilmiştir.

Toplantılar bir süredir devam ediyordu

Bir süredir devam eden Asgari Ücret toplantılarında işçi ve işveren taraflarının ‘prim desteği karşılığında yüzde 12.95’lik artış” konusunda uzlaşmasına rağmen hükümetin buna sıcak bakmaması süreci kilitlemişti. Komisyondaki hükümet yetkilisinin bu öneriye onay vermemesi, yeni asgari ücretin belirlenmesini zora sokmuştu. Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in ‘prim destekleri devam edecek’ açıklamasına karşın bu açıklamanın Bakanlar Kurulu tarafından henüz karara dönüştürülmemesi ise sürecin uzamasına neden olmuştu. Başbakan Saner dünkü açıklamasında ise “asgari ücrette artışın hayat pahalılığı oranında olabileceğini” söylemişti, yarınki toplantıya dair temenni paylaşmıştı.

KTAMS’tan ‘asgari ücreti belirleyin’ çağrısı