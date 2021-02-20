Yeni asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL olarak Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Hür-İş’in itirazını görüşmek için yaptığı toplantıda komisyon başkanının ayırt edici oyuyla oy çokluğuyla yeniden aylık brüt 4 bin 400 TL olarak onaylanan 2021’in ilk asgari ücreti Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni rakam 1 Şubat’tan geçerli oldu.